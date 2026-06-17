"Cамый тяжелый и сильный соперник": В Полесье отреагировали на жеребьевку Лиги конференций
Ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко прокомментировал результаты жеребьевки второго раунда квалификации Лиги конференций.
Житомирская команда на старте еврокубковой кампании сыграет против Копенгагена.
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"Если честно, то жребий не очень. Это действительно самый тяжелый и сильный соперник, который может быть. Это постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каждый год они играют в еврокубках, очень мощный состав, цена игроков на Transfermarkt - 80 миллионов. Но это такой жребий, чтобы туда выходить, нужно проходить такие команды. Ничего страшного, будем играть и стараться проходить эту команду. Но это очень мощная команда, Дания - это очень сильная лига и сборная и состав у них очень-очень неплохой. Поэтому такая оценка, но мы верим в наш проход, будем работать и будем пытаться пройти - это 100 процентов.
Если честно, не следил за этой командой, сейчас зашел, посмотрел состав, сильные и слабые стороны не могу сказать - будем смотреть, изучать и готовиться. Мы Днепром в квалификации Лиги чемпионов играли с ними, и там еще есть игроки, которые тогда играли. Наверное, Корнелиус тогда был, сейчас он тоже в команде, физически сильный нападающий, игравший в сборной много лет, сейчас, наверное, не играет. Затем Дилейни, опорный полузащитник, тоже сборник Дании, точно не помню, но, кажется, он тогда тоже играл против нас. Я играл первую игру в Киеве, мы 0:0 сыграли и затем проиграли 2:0 в Копенгагене.
Классный стадион, очень футбольная атмосфера, много раз сборная Дания там играла свои матчи. Мукоко, талант Боруссии, который в 17 лет начал играть на профессиональном уровне, сейчас тоже там играет. Эльюнусси, игравший тоже в классных командах. Дилейни в Севилье, Боруссии и Вердере играл. Ричардсон против нас на Олимпиаде играл со сборной Марокко, очень неплохой. В Фиорентине был, во Франции играл очень классный игрок, опорный полузащитник, сборник Марокко. Крутой игрок только сейчас узнал, что он в Копенгагене. Это фамилии, которые я знаю, какие на слуху, а дальше будем изучать и готовиться", - приводит Кравченко официальный сайт Полесья.
Напомним, что Динамо также узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы.
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