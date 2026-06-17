ЛНЗ и Полесье получили соперников в Лиге конференций, Динамо - потенциального оппонента

Украинские клубы узнали, с кем сыграют в квалификации еврокубка.

В среду, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.

На этой стадии свой еврокубковый путь в следующем сезоне начнут два представителя Украины - ЛНЗ и Полесье.

По итогам жеребьевки соперником черкасского клуба стал бельгийский Гент, а житомирский клуб встретится с датским Копенгагеном.

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Также своего потенциального соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций узнало Динамо, получив в оппоненты норвежский Бранн.

Отметим, что киевский клуб сыграет на этом этапе отбора Лиги конференций только в том случае, если проиграет румынской Университате Клуж в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 23 и 30 июля.

Ранее Динамо также узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы.

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