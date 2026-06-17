iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ и Полесье получили соперников в Лиге конференций, Динамо - потенциального оппонента

Украинские клубы узнали, с кем сыграют в квалификации еврокубка.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Украинские клубы узнали соперников в Лиге конференций / Getty Images
Украинские клубы узнали соперников в Лиге конференций / Getty Images

В среду, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.

На этой стадии свой еврокубковый путь в следующем сезоне начнут два представителя Украины - ЛНЗ и Полесье.

По итогам жеребьевки соперником черкасского клуба стал бельгийский Гент, а житомирский клуб встретится с датским Копенгагеном.

Читай также: Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнало соперника в первом раунде квалификации

Также своего потенциального соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций узнало Динамо, получив в оппоненты норвежский Бранн.

Отметим, что киевский клуб сыграет на этом этапе отбора Лиги конференций только в том случае, если проиграет румынской Университате Клуж в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 23 и 30 июля.

Ранее Динамо также узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гент копенгаген Динамо Киев Полесье ЛНЗ

Статьи по теме

Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы
Бенфика может подписать защитника Динамо Бенфика может подписать защитника Динамо
Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнало соперника в первом раунде квалификации Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнало соперника в первом раунде квалификации
Динамо прибыло на летний тренировочный сбор, где проведет пять спаррингов Динамо прибыло на летний тренировочный сбор, где проведет пять спаррингов

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Англии и Португалии
просмотров
Свитолина стартовала победой над росиянкой на турнире в Берлине
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Теннис20:25
Ястремская потерпела поражение во втором раунде турнира в Ноттингеме
Игровые19:42
Украина одержала вторую победу в женской Лиге наций по волейболу
Европа18:59
Милан и Ювентус поборются за форварда ПСЖ
Теннис18:28
Стародубцева проиграла во втором круге турнира в Ноттингеме
Лига конференций17:45
ЛНЗ и Полесье получили соперников в Лиге конференций, Динамо - потенциального оппонента
Бокс14:52
Чисора назвал сумму, за которую Усик выйдет против Кабайела
Формула 114:35
ФИА подтвердила переход на V8
Лига Европы14:15
Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы
Европа13:53
Арсенал подпишет игрока Ромы
Европа13:32
Реал объявил о переходе Бернарду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK