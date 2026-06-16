Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнает соперника в первом раунде квалификации

В штаб-квартире УЕФА во швейцарском городе Ньон 16 июня пройдет жребий первого раунда квалификации Лиги Европы, участие в котором примет и киевское Динамо.

Команда Игоря Костюка будет сеяной во время жеребьевки и имеет шесть потенциальных соперников.

С кем может сыграть Динамо?

Жилина (Словакия)

Войводина (Сербия)

Университатя Клуж (Румыния)

Алюминий (Словения)

Дерри Сити (Ирландия)

Вестри (Исландия)

Старт жеребьевки назначен на 18:00 по киевскому времени.

Поединки первого раунда квалификации пройдут 9 и 16 июля. Время начала матчей УЕФА определит через несколько дней. Отметим, что уже завтра, 17 июня, состоится жребий второго раунда квалификации Лиги Европы.

Накануне Динамо прибыло на тренировочный сбор перед стартом нового сезона. Там у команды назначеы пять спаррингов.

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