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Футбол

УЕФА попытается не допустить победы Инфантино на следующих выборах

Альянс намерен найти другого претендента.
Сегодня, 19:06       Автор: Андрей Безуглый
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

УЕФА намерен сместить Джанни Инфантино с поста президента ФИФА, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, альянс потребовал от своих членов отозвать письма с поддержкой кандидатуры Инфантино.

До скандала с ЧМ около 40 европейских ассоциаций поддержали текущего президента ФИФА,

Более того УЕФА намерен найти соперника для Инфантино на следующих выборах. Пока речь идет о двух кандидатурах: президенте КОНКАКАФ Викторе Монтальяни и президенте ПСЖ Нассере Аль-Хелайфи.

Последний, кстати, не хочет становиться президентом ФИФА, однако Чеферин провести с функционер личную встречу и попытаться его переубедить.

Ранее также АФК присоединилась к критике УЕФА и КОНКАКАФ.

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