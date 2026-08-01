Челси продлит контракт со своим лучшим бомбардиром

Нападающий Челси Жоао Педро получит новый контракт, утверждает The Athletic.

Текущее соглашение бразильца действительно до 2032 года. Как, в целом, и у многих других игроков лондонцев.

Однако Педро на текущий момент - единственный футболист, с кем хотят переподписать контракт.

Напомним, что бразилец перешел из Брайтона за 60 млн евро, а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды.

В Челси высоко оценивают потенциал игрока, а потому хотят исключить возможный интерес других клубов.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик может покинуть Челси.

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