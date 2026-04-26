Барселона хочет подписать звезду Челси

Молодой нападающий заинтересовал каталонскую команду.
Сегодня, 09:47       Автор: Валентина Чорноштан
Жоао Педро / Getty Images
Бразильский форвард Челси Жоао Педро привлек внимание руководство Барселоны.

Как сообщает Fichajes, каталонский клуб продолжает искать нападающего, который сможет делать разницу на поле и быстро вписаться в состав команды.

Одним из кандидатов на подписание является 26-летний форвард, который сейчас находится в лазарете из-за проблем с бедром. В этом сезоне в АПЛ он сумел забить 14 голов и отдать 8 ассистов в 32 матчах, чем и заинтересовал Барселону.

Отмечается, что трансфер игрока оценивается в 70-75 миллионов евро, при этом Челси заинтересован в том, чтобы сохранить футболиста, которого подписали летом 2025 года за 60 млн евро.

К слову, стали известны оценки Забарного в матче чемпионата Франции.

Статьи по теме

Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата
Бавария приняла решение касательно Николаса Джексона Бавария приняла решение касательно Николаса Джексона
Барселона одержала в гостях победу над Хетафе Барселона одержала в гостях победу над Хетафе
Фабрегас отреагировал на слухи о возможной работе в Челси Фабрегас отреагировал на слухи о возможной работе в Челси

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
