Барселона хочет подписать звезду Челси

Бразильский форвард Челси Жоао Педро привлек внимание руководство Барселоны.

Как сообщает Fichajes, каталонский клуб продолжает искать нападающего, который сможет делать разницу на поле и быстро вписаться в состав команды.

Одним из кандидатов на подписание является 26-летний форвард, который сейчас находится в лазарете из-за проблем с бедром. В этом сезоне в АПЛ он сумел забить 14 голов и отдать 8 ассистов в 32 матчах, чем и заинтересовал Барселону.

Отмечается, что трансфер игрока оценивается в 70-75 миллионов евро, при этом Челси заинтересован в том, чтобы сохранить футболиста, которого подписали летом 2025 года за 60 млн евро.

