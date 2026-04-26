Ценник форварда Ньюкасла снова увеличился. Кто купит англичанина?
За Энтони Гордоном продолжают следить топ-клубы, чтобы подписать нападающего летом 2026 года.
Из-за этого Бавария, которая очень заинтересована в услугах 25-летнего англичанина, готова предложить рекордную сумму за трансфер, чтобы именно она убедила Ньюкасл согласовать переход игрока в мюнхенскую команду.
Добавим, что "сороки", как только Гордоном начали интересоваться другие команды, заявили, что не продадут Энтони дешевле 86 млн евро, пишет источник.
Отмечается, что Манчестер Юнайтед уже успел связаться с представителями Ньюкасла касательно перехода игрока. Бавария следит за ситуацией и понимает, что теперь трансфер может обойтись в 100 миллионов евро и даже больше.
Тем временем Атлетико также хочет усилить состав хавбеком из АПЛ.
