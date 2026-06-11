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Баскетбол

Плей-офф НБА: Нью-Йорк вырвал победу над Сан-Антонио

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 12:42       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на четверг, 11 июня, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках стартовала финальная серия плей-офф.

Результат матча плей-офф НБА за 10 июня

Нью-Йорк - Сан-Антонио - 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16)

Счет в серии - 3-1

Нью-Йорк: Брансон (36 + 7 передач), Ануноби (33), Таунс (13 + 10 подборов), Бриджес (7), Харт (6 + 8 подборов + 6 передач) - старт; Альварадо (8), Кларксон (2), Робинсон (2), Хукпорти (0), Сохан (0), Шемет (0), Макбрайд (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (24 + 13 подборов), Фокс (18 + 7 передач), Васселл (18), Касл (13), Шемпени (5) - старт; Харпер (21), Брайант (5), К. Джонсон (2), Корнет (0).

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