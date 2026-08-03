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Футбол

Ньюкасл подписал вратаря сборной Чехии

Лукаш Горничек поборется за первый номер "сорок".
Сегодня, 12:10       Автор: Андрей Безуглый
Лукаш Горничек / Getty Images
Лукаш Горничек / Getty Images

Чешский голкипер Лукаш Горничек стал игроком Ньюкасла.

"Сороки" активировали отступные кипера в размере 30 млн евро, потому переговоры с Брагой были быстрыми.

24-летний Горничек подписал с английским клубом пятилетний контракт.

В прошлом сезоне чех провел 55 матчей, пропустил 51 гол и 24 раза сохранил свои ворота "сухими".

Также в этом году Горничек дебютировал за взрослую сборную Чехии в товарищеском матче против Косово.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал аргентинского хавбека.

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