Ньюкасл подписал вратаря сборной Чехии

Лукаш Горничек поборется за первый номер "сорок".

Чешский голкипер Лукаш Горничек стал игроком Ньюкасла.

"Сороки" активировали отступные кипера в размере 30 млн евро, потому переговоры с Брагой были быстрыми.

24-летний Горничек подписал с английским клубом пятилетний контракт.

В прошлом сезоне чех провел 55 матчей, пропустил 51 гол и 24 раза сохранил свои ворота "сухими".

Также в этом году Горничек дебютировал за взрослую сборную Чехии в товарищеском матче против Косово.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал аргентинского хавбека.

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