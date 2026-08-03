Экс-талант Боруссии перешел во французский чемпионат

Страсбур подпишет Джованни Рейну, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, французский клуб уже согласовал сделку с менхенгладбахской Боруссией.

23-летний американец обойдся Страсбуру всего в 3 млн евро. Уже сегодня Рейна должен пройти медосмотр в новом клубе.

Напомним, что в 2019 году дортмундская Боруссия переманила игрока из академии Нью-Йорка. Однако в итоге Джованни не оправдал ожиданий.

Игрок провел 147 матчей за первую команду, но в итоге был продан в Менхенгладбах за 4 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ювентус подписал таланта из Боснии.

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