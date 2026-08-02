Роналду готовится сыграть роскошную свадьбу с Джорджиной

Торжественное событие должно состояться уже на следующей неделе в родном городе португальца.

Звездный нападающий саудовского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду уже в ближайшие дни сыграет свадьбу со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Как сообщает Daily Mail, 41-летний футболист и 32-летняя испанская модель поженятся на острове Мадейра в родном городе португальца Фуншал в кафедральном соборе, а свадебная вечеринка состоится в пятизвездочном отеле Savoy Palace. Торжественное событие запланировано на следующую субботу, 8 августа.

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СМИ частично раскрыли список звездных гостей свадьбы. Среди приглашенных будут футболисты Реала Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго, бывший игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд, певицы Дженнифер Лопес и Рианна, рэперы Дрейк и Трэвис Скотт, актер Вин Дизель, популярный блогер IShowSpeed, британский журналист Пирс Морган. Также некоторые источники среди возможных гостей называют российского экс-бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Роналду пребывает в отношениях с Джорджиной с 2016 года и воспитывает вместе с ней пятерых детей.

Ранее сообщалось, что Роналду сделал громкое заявление о своем будущем.

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