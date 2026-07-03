Роналду в одном офсайде от антирекорда Ван Перси на ЧМ

После победы Португалии над Хорватией капитан сборной португальцев Криштиану Роналду приблизился к сомнительному достижению.

Форвард в игре против хорватов попал в офсайд один раз, и теперь общее число его офсайдов на чемпионатах мира в 21 веке достигло 24.

К слову, за текущий турнир Роналду уже пять раз оказывался в офсайде. Для сравнения: на ЧМ‑2022 было зафиксировано 7 таких случаев, на ЧМ‑2018 - всего 1.

Отмечается, что выше него только показатель у экс-нападающего сборной Нидерландов Робина ван Перси, ведь у него на счету 25 положений вне игры.

Между тем DFB официально уволил Юлиана Нагельсманна после вылета с чемпионата мира.

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