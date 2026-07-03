Бостон жертвует Брауном ради Притчарда

Считают, что он может стать новой звездой.

Внутри Бостона разработали стратегию после потенциального обмена Джейлена Брауна.

По данным Yahoo! Sports, Селтикс считает, что Пэйтон Притчард может развиться на уровне Брауна при большей роли в атаке.

Также "кельты" считают, что защитник может повторить прогресс Джейлена Брансона из Нью‑Йорк Никс.

Из‑за этого Бостон считает, что Притчард может идеально подойти на эту роль, сменив Брауна.

Тем временем чемпион НБА 2023 года стал одним из претендентов на Леброна.

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