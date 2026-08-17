Мусиала вернулся к тренировкам после инцидента

Хавбек Баварии Джамал Мусиала вернулся к тренировкам, сообщает Bild.

Напомним, что в матче с Лейпцигом немец потерял сознание на поле, но в итоге медики привели его в чувство.

Издание пишет, что сегодня Мусиала приехал в клуб, где провел индивидуальную тренировку под надзором тренеров.

Полузащитник хорошо себя чувстует и с легкостью сдал тест на физическую подготовку. После Мусиала раздал автографы желающим и покинул базу.

Ранее также сообщалось, что Цыганков устроил драку в раздевалке.

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