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Футбол

Чигринский не соглашается на расторжение контракта с клубом россиянина после увольнения

Кипрский клуб Красава не может договориться о прекращении сотрудничества с украинским тренером.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Чигринский / FC Krasava
Дмитрий Чигринский / FC Krasava

У украинского тренера Дмитрия Чигринского возник конфликт с руководством кипрского клуба Красава после увольнения с занимаемой должности.

Пресс-секретарь клуба Христофорос Михаилудис сообщил, что 39-летний украинский специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов, однако не соглашается на расторжение контракта.

"Руководство решило пойти на изменения в тренерском штабе, однако господин Чигринский и его агент не соглашаются на расторжение контракта. Ему дали время и немало шансов, но команда не показывала тех результатов, которых мы ожидали, и мы дошли до октября без единого очка.

Другие члены штаба приняли это решение и предусмотренные условия компенсации, однако господин Чигринский настаивает на своем и не соглашается с этим решением. Его позиция нас разочаровывает. Надеемся, что он изменит свой подход и нам удастся найти решение", - приводит слова Михаилудиса Kerkida.net.

Напомним, что Чигринский возглавил Красаву, президентом которого является бывший российский футболист и блогер Евгений Савин, в июле этого года. Команда под его руководством проиграла все свои четыре стартовых матча в чемпионате и на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Чигринский

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