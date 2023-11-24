Два игрока Шахтера травмировались в товарищеском матче с Рухом

"Горняки" не могут рассчитывать на всех игроков в игре с Полесьем.

В пятницу, 24 ноября, Шахтер проведет домашний матч против Полесья в рамках 15-го тура чемпионата Украины.

Главный тренер донецкой команды Марино Пушич рассказал о ситуации с травмированными. По словам специалиста, он не сможет рассчитывать на трех игроков, двое из которых получили травмы в спарринге с Рухом (1:3).

"Сейчас у нас есть трое травмированных футболистов. Чигринский и Петряк травмировались во время товарищеской встречи в прошлый понедельник. У одного игрока может быть что-то серьезное, у другого, вероятнее всего, нет. Придется подождать.

Также Бондаренко до сих пор не с нами, надеемся на его скорый прогресс. Мы только что общались, и он хорошо себя чувствует. Нужно дождаться зеленого света по поводу определенных аспектов его восстановления. Надеемся, все будет происходить быстро", - отметил Пушич.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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