Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после победы в заключительном матче с Грузией (1:0) оценил выступление команды в Дивизионе В Лиги наций-2026/27.

Наставник "сине-желтых" отметил, что за самоотдачу поставил бы своим подопечным высший балл по десятибалльной шкале, а общему результату дал бы оценку немного выше среднего.

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"Я не задумывался над тем, какую оценку поставить. Могу назвать два показателя. За самоотдачу и увлеченность футболистов я бы поставил 10 баллов. А вот общий результат оцениваю примерно на 6,5.

Думаю, это была очень сбалансированная группа. Мы могли быть первыми и последними. Грузия, которая закончила последней, совсем не слабее Венгрии или даже Украины. Я с самого начала говорил, что эта группа очень сбалансированная. Мы начинаем говорить если, если, если… Если бы Сикан забил на последней минуте с Северной Ирландией, возможно, мы бы выиграли и были даже вторыми.

Отходя сейчас от трех поражений, я могу вам гарантировать, что это эмоциональное и нервное давление было огромным. Сегодня ребята действительно хорошо сыграли. Довольно абсурдная ситуация, что мы выиграли матч, в котором не сильно владели мячом. Футбол странный.

Из этого матча я хотел бы отметить дух. Это то, чего, возможно, нам иногда не хватало. Именно поэтому такие матчи даже должны нам нравиться, потому что такие вещи сложно натренировать: характер, страдания, дух. Нет такого упражнения, чтобы это можно было натренировать. Если команда имеет это внутри, это что-то, что дает нам силу. Она может играть в футбол и может стать хорошей командой в будущем", - сказал Мальдера после матча с Грузией.

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Украина - Грузия (1:0).

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