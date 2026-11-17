Во вторник, 17 ноября, сборная Украины в номинально домашнем матче в словацком Кошице встречалась с Грузией в шестом туре группового этапа Дивизиона B Лиги наций-2026/27.

Подопечные Андреа Мальдеры сумели справиться с соперником, одержав минимальную победу со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Даниила Сикана.

Читай также: Сикан стал автором самого быстрого гола сборной Украины в официальных матчах

Украинскому нападающему удалось потрясти грузин уже в дебюте встречи, отличившись на 53-й секунде и став автором самого быстрого гола в истории национальной команды в официальных матчах. Сикан перехватил мяч после неосмотрительной передачи назад от Зурико Давиташвили и из-за пределов штрафной дальним ударом низом положил его в правый угол.

Грузинская сборная ближе к середине тайма перехватила инициативу и еще до перерыва имела свои шансы отыграться. Тем не менее удар Гиорги Кочорашвили приняла на себя перекладина, а с ударом Жоржа Микаутадзе с острого угла справился Дмитрий Ризнык.

Вторая половина встречи прошла в борьбе и при равных статистических показателях с обеих сторон, разве что грузины немного больше владели мячом. Украинцы могли увеличивать свое преимущество, однако удару Геннадия Синчука не хватило точности, Гиорги Мамардашвили спас свою команду после попытки Эдуарда Сарапия, а мяч после удара Егора Назарины со штрафного прошел рядом со стойкой. Впрочем, и Ризныку снова пришлось выручать после удара в угол от Отара Какабадзе.

В заключительном отрезке матча грузины на нервах начали зарабатывать одну за другой желтые карточки, а на 82-й минуте для Ники Гагнидзе она стала второй после жесткого стыка с Ильей Забарным. Однако после консультации с VAR рефери отменил свое изначальное решение. А вот в компенсированное время второе предупреждение все же выписал Луке Лочошвили, который на эмоциях отбросил мяч.

Сборная Украины завершила выступление в Лиге наций с семью очками на третьем месте и сохранила прописку в Дивизионе B. Грузия финишировала последней с двумя баллами.

Северная Ирландия с 12 пунктами сохранила лидерство в квартете и завоевала повышение в классе, сыграв в параллельном матче с Венгрией вничью 1:1. Венгры стали вторыми, набрав 11 очков.

Статистика матча Украина - Грузия шестого тура Лиги наций

Украина - Грузия 1:0

Гол: Сикан, 1

Ожидаемые голы (xG): 1.15 - 0.47

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 5 - 11

Фолы: 14 - 14

Украина: Ризнык - Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Синчук (Кащук, 64), Ярмолюк, Назарина, Судаков (Бондар, 90+2) - Краснопир (Очеретько, 57), Сикан (Яремчук, 64).

Грузия: Мамардашвили - Какабадзе (Майсурадзе, 89), Гогличидзе, Лочошвили, Азарови - Гагнидзе (Моисцрапишвили, 84), Кочорашвили - Давиташвили (Зивзивадзе, 56), Чакветадзе (Гагуа, 90), Квернадзе (Егоян, 85) - Микаутадзе.

Предупреждения: Краснопир - Какабадзе, Лочошвили, Кочорашвили, Гагнидзе.

Удаление: Лочошвили, 90+1 (второе предупреждение).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!