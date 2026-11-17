Во вторник, 17 ноября, сборная Украины в номинально домашнем матче шестого тура группового этапа Дивизиона B Лиги наций-2026/27 встретится с Грузией.

Перед поединком главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера огласил стартовый состав украинской национальной команды.

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Украина : Ризнык - Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Синчук, Ярмолюк, Назарина, Судаков - Краснопир, Сикан.

: Ризнык - Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Синчук, Ярмолюк, Назарина, Судаков - Краснопир, Сикан. Запасные: Ермаков, Трубин, Крушинский, Михавко, Бондар, Кащук, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Крупский, Назаренко, Очеретько.

Также был объявлен стартовый состав сборной Грузии.

Грузия : Мамардашвили - Какабадзе, Гогличидзе, Лочошвили, Азарови - Гагнидзе, Кочорашвили - Давиташвили, Чакветадзе, Квернадзе - Микаутадзе.

: Мамардашвили - Какабадзе, Гогличидзе, Лочошвили, Азарови - Гагнидзе, Кочорашвили - Давиташвили, Чакветадзе, Квернадзе - Микаутадзе. Запасные: Каличава, Гугешашвили, Двали, Мойсцрапишвили, Гагуа, Зивзивадзе, Майсурадзе, Меквабишвили, Сазонов, Егоян, Гелашвили, Табидзе.

Напомним, что поединок будет сыгран в словацком Кошице, а стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Лиги наций Украина - Грузия обслужит словенский арбитр.

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