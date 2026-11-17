Напалдающий Орландо Сити Антуан Гризманн удостоился индивидуальной награды.

По итогам сезона 35-летний француз был признан лучшим новичком сезона.

Напомним, что Гризманн присоединился к Орландо в июле этого года в качестве свободного агента.

За несмколько месяцев он провел 18 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами.

Ранее также сообщалось, что бельгийский ветеранзавершил международную карьеру.

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