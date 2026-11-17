Британский боксер супертяжелого веса заявил о готовности вернуться на ринг ради повторного поединка с Уайлдером.

"Я спасу ваше шоу при одном условии: вы хотите, чтобы я дрался с Деонтеем Уайлдером? Я могу провести восемь раундов, но гарантирую, что они будут невероятными. Если вы сделаете мне хорошее предложение насчет восьмираундового боя с Уайлдером 11 декабря в андеркарде Джошуа – Фьюри, это будет нечто невероятное", – заявил британец в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

11-12-26 https://t.co/dmoknNIUzx — Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) November 16, 2026

Напомним, Чисора и Уайлдер встречались в апреле 2026 года в Лондоне. Их поединок, ставший для обоих 50-м в профессиональной карьере, завершился победой американца раздельным решением судей.

После этого оба боксера не выходили на ринг. Чисора объявлял о завершении карьеры, однако теперь допускает возвращение ради реванша.

В то же время у Уайлдера уже запланирован другой соперник. 11 декабря он должен встретиться с австралийцем Джаем Опетайей в андеркарде шоу Фьюри – Джошуа, которое пройдет на стадионе Principality в Кардиффе.

Ранее промоутер Эдди Хирн выразил сомнения относительно проведения этого поединка, предположив, что с его организацией могут возникнуть проблемы.

Напомним, Мэнни Пакьяо не выступит на вечере бокса Фьюри – Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!