О смерти спортсмена 17 ноября сообщила его промоутерская компания Queensberry Promotions.

"Вся команда Queensberry опустошена известием о смерти Ли Ривза. Он был невероятно талантливым боксером, а также настоящим примером для подражания и вдохновением для своего сообщества", — говорится в заявлении промоутеров.

Трагедия произошла 1 августа 2026 года на арене 3Arena в Дублине. Ривз встречался с соотечественником Гэри Калли в поединке за титул BUI Celtic в первом полусреднем весе. Бой завершился победой Калли нокаутом в десятом раунде.

После пропущенного удара Ривз потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь непосредственно на ринге, после чего боксера вынесли на носилках и доставили в больницу. Впоследствии он перенес операцию на головном мозге и находился в медикаментозной коме.

Во время восстановления у боксера развилась инфекция, которая привела к смерти 16 ноября. После известия о трагедии Калли также почтил память бывшего соперника. Он признался, что знал Ривза много лет и не может поверить в случившееся.

За профессиональную карьеру Ли Ривз провел 18 поединков, одержал 16 побед, 11 из которых — нокаутом, и потерпел два поражения. До перехода в профессионалы он пять раз становился чемпионом Ирландии среди любителей.

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