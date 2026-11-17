Украинский специалист, продолжающий работать в российском футболе после начала полномасштабного вторжения, заявил, что доволен своим нынешним положением в клубе.

Об этом Тимощук рассказал в подкасте с участием бывших футболистов зенита.

По его словам, нынешняя работа позволяет ему получать новый опыт, знакомиться с другими футбольными подходами и развиваться в тренерской профессии.

Тимощук также подчеркнул, что сейчас его полностью устраивает роль ассистента главного тренера. При этом он не исключил, что в будущем обстоятельства могут измениться и ему придется рассмотреть другие предложения.

"Я считаю, что сейчас комфортно себя чувствую на той позиции, на которой нахожусь в тренерском штабе, — помощником главного тренера. И меня это устраивает" — добавил специалист.

Напомним, после завершения игровой карьеры Тимощук в 2017 году вошел в тренерский штаб зенита. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он не прекратил сотрудничество с петербургским клубом.

В марте 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пожизненно запретил Тимощуку заниматься футбольной деятельностью в Украине, лишил его национальных футбольных титулов и рекомендовал отозвать тренерскую лицензию. Однако 18 ноября 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил его апелляцию и отменил решение футбольных органов Украины.

При этом государственные ограничения остались в силе. В январе 2023 года против Тимощука были введены персональные санкции сроком на 10 лет.

Кроме того, в мае 2025 года Киевская городская прокуратура заочно сообщила ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. По версии следствия, подписанную футболку Тимощука продали за 700 тысяч рублей, а вырученные средства направили на поддержку российского военного подразделения — 106-го разведывательного батальона рф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!