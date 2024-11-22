Предателя Украины Анатолия Тимощука лишили госнаград вместе с еще 33 политическими и культурными деятелями. Об этом сообщается на сайте Президента Украины

Сделано это указом главы государства №779/2024. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть, с сегодняшнего дня.

Кроме Тимощука также государственных наград лишили экс-президента киевского Арсенала Вадима Рабиновича.

Отметим, ранее Анатолия пытались лишить тренерской лицензии и вычеркнуть из реестра игроков сборной Украины, но он успешно обжаловал это решение в СAS.

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