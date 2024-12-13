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Суд Лозанны объяснил, как Тимощуку удалось обжаловать санкции со стороны УАФ

CAS не считает, что предатель Украины нанес ущерб украинскому футболу.
Сегодня, 12:45
Анатолий Тимощук / Getty Images
Анатолий Тимощук / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны объяснил, почему удовлетворил иск Анатолия Тимощука против санкций со стороны Украинской ассоциации футбола.

Ранее УАФ лишила предателя Украины всех титулов и тренерской лицензии, а также исключила из официального реестра сборных, но тот успешно обжаловал это решение в CAS.

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Суд Лозанны в своем объяснении сообщил, что не увидел причин для подобных санкций, поскольку не считает, что Тимощук нанес ущерб украинскому футболу.

"Основываясь на доказательствах, которые были представлены, невозможно сделать вывод, что Тимощук нанес ущерб футболу или Украинской ассоциации футбола (УАФ). Это не означает, что такого вреда не было, но комиссией CAS не было установлено, что УАФ или украинский футбол были запятнаны.

Лишение титулов по причинам, полностью оторванных от времени и обстоятельств, невозможно. Это были титулы, выигранные на игровом поле много лет назад без всяких сомнений. Они не подлежат лишению при существующих обстоятельствах. Не было никаких обвинений или обстоятельств, которые были бы связаны с завоеванием этих титулов", - говорится в заявлении CAS.

Напомним, ранее Тимощук также был лишен украинских государственных наград.

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