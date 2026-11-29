Сириус впервые в своей истории выиграл Аллсвенскан.

Сириус стал новым чемпионом Швеции.

По итогам последнего тура команда из Уппсалы стала чемпионом Аллсвенскан, обыграв Гетеборг. Параллельно Хаммарбю проиграл свой матч и отстал от чемпиона три очка.

Интересно, что Сириус впервые в своей 119-летний истории выиграл высшую лигу.

Команда выступала в элитном дивизионе в течение трех сезонов в период с 1969 по 1974 года. А затем выиграла вторую лигу и вернулась в Аллсвенскан в 2016 году.

Однако за все годы команда не поднималась выше восьмого места, а в этом сезоне неожиданно стала чемпионом.

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