Гран-при Катара: расписание и результаты

В Лусаиле пройдет восемнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), который по итогам Гран-при Японии досрочно завоевал свой шестой кубок. А действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (2 титула) уже готовится по итогам гонки в Катаре выиграть свой третий титул.

Трасса и статистика

Гран-при Катара на данный момент считается самым молодым в календаре Формулы 1 (в этом году этот статус перейдет гонке в Лас-Вегасе).

Первый заезд в Катаре состоялся лишь в 2021 году на Международном автодроме в Лусаила, а его победителем стал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон.

Примечательно, в 2022 году Гран-при не состоялся - всему виной подготовка Катара к чемпионату мира по футболу.

Конфигурация Международного автодрома Лусаил

За гонку пилоты проходят дистанцию в 57 кругов (308 611 м). Длина одного круга составляет 5 419 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Катара-2023

Пятница, 6 октября

16:30 - первая практика

20:00 - квалификация Гран-при Катара

Суббота, 7 октября

16:00 - квалификация спринта

20:30 - спринт

Воскресенье, 8 октября

20:00 - Гран-при Катара

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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