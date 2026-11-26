Гран-при Катара: расписание и результаты

В Лусаиле пройдет восемнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Трасса и статистика

Первый заезд в Катаре состоялся лишь в 2021 году на Международном автодроме в Лусаиле, а его победителем стал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон.

Примечательно, в 2022 году Гран-при не состоялся - всему виной подготовка Катара к чемпионату мира по футболу.

Конфигурация Международного автодрома Лусаил

За гонку пилоты проходят дистанцию в 57 кругов (308 611 м). Длина одного круга составляет 5 419 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Катара-2026

Пятница, 27 ноября

15:30 Первая практика

19:00 Вторая практика

Суббота, 28 ноября

16:30 Третья практика

20:00 Квалификация

Воскресенье, 29 ноября

18:00 Гран-при Катара

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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