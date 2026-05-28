В Формуле-1 подготовили запасной план на случай отмены Гран-при Катара и Абу-Даби

Есть план действий, если гонки на Ближнем Востоке не состоятся.
Сегодня, 12:11       Автор: Валентина Чорноштан
Стефано Доменикали / Getty Images
Президент Стефано Доменикали рассказал, что у серии уже есть план на случай отмены Гран-при Катара и Абу-Даби из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Он заявил для L’Équipe, что чемпионат готов действовать в такой ситуации по аналогии с периодом COVID-19 и рассматривает альтернативные варианты календаря.

Однако добавил, что перенос гонок остаётся сложной задачей из-за логистики и ограниченного числа свободных дат, но варианты замены уже прорабатываются.

Также он сказал, что этап в Лас-Вегасе не станет финальной гонкой сезона даже в таком случае, ведь у Формулы-1 есть другие сценарии завершения календаря.

Ранее глава ФИА инициировал изменение устава для снятия ограничений по переизбранию.

