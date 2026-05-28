WBA обязала Дэвиса провести защиту титула

Приказано встретиться со Шфилдом после 14-месячной паузы.

Джервонта Дэвис получил обязательство провести защиту титула. Об этом пишет Talksport.

Претендентом на защиту стал непобеждённый Флойд Шофилд, который в последнем бою нокаутировал Тевина Фармера.

Добавим, что сам Дэвис не боксировал с марта 2025 года, когда свёл вничью бой с Ламонтом Роучем. У него был запланирован бой с Джейком Полом, однако он сорвался на фоне судебных проблем.

Отмечается, что сторонам дали срок до 22 июня, чтобы договориться о поединке. Если соглашения не будет, организатора боя определит промоутерский аукцион.

К слову, временный чемпион WBC рассказал, где можно организовать бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!