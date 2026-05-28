Глава ФИА инициирует изменение устава для снятия ограничений по переизбранию

Хочет отменить лимит на количество переизбраний.
Сегодня, 07:50       Автор: Валентина Чорноштан
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем хочет изменить устав федерации, об этом сообщает GPBlog.

По имеющейся информации, глава хочет отменить лимит на количество президентских сроков и разрешить переизбрание до 70-летнего возраста. Источник добавляет, что ожидается, что идея получит поддержку большинства национальных федераций, и она будет принята.

Напомним, что сейчас президент ФИА может занимать должность максимум 12 лет, а именно три четырёхлетних срока, однако согласно новому правилу это ограничение будет снято.

К слову, Бен Сулайем возглавил ФИА в 2021 году, а в 2025-м был переизбран на второй срок.

Ранее сообщалось, что боссы Ауди могут поспособствовать уходу Макса Ферстапена из Формулы-1.

