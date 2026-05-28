Глава ФИА инициирует изменение устава для снятия ограничений по переизбранию
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем хочет изменить устав федерации, об этом сообщает GPBlog.
По имеющейся информации, глава хочет отменить лимит на количество президентских сроков и разрешить переизбрание до 70-летнего возраста. Источник добавляет, что ожидается, что идея получит поддержку большинства национальных федераций, и она будет принята.
Напомним, что сейчас президент ФИА может занимать должность максимум 12 лет, а именно три четырёхлетних срока, однако согласно новому правилу это ограничение будет снято.
К слову, Бен Сулайем возглавил ФИА в 2021 году, а в 2025-м был переизбран на второй срок.
