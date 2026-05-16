Бывший сотрудник ФИА присоединился к Альпин

Бывший глава отдела аэродинамики ФИА Джейсон Сомервилл приступил к работе в команде Альпин. Об этом сообщает Motorsport.

Добавим, что Сомервилл, когда работал в системе ФИА, играл ключевую роль в разработке нынешнего регламента Ф-1, но в ноябре покинул пост главы отдела и провёл шестимесячный отпуск.

После его окончания он принял предложение Альпин присоединиться к их штабу. Он займёт должность заместителя технического директора.

Добавим, что во время отпуска специалист продолжал работать в ФИА, но в рамках проектов, которые не связаны с серией Формулы-1.

