Президент ФИА рассказал, какой видит Формулу-1

Более легкие болиды с V8.
Сегодня, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед бен Сулайем / Getty Images

Президент ФИА Мохамед бен Сулайем рассказал, какой видит Формулу-1 в ближайшем будущем.

Функционер считает, что серия должна переходить на V8 на биотопливе, что даст чемпионату финансовую устойчивость.

Бен Сулайем рассчитывает, что ФИА сможет направить Формулу-1 в 2029 или 2030 году.

Разработка текущих двигателей стоит 200 миллионов евро, и эти установки мы даже не видим в обычных машинах.

Сегодня весь мир смотрит на электрокары иначе. Это не единственный путь. Есть "зеленое" топливо, биотопливо. Можно оставить небольшую электрическую составляющую и создать чистый мотор. У новых двигателей должна быть разумная стоимость, чтобы команды не платили за мотор более 1,5 миллиона евро.

И еще один момент – эти двигатели будут легкими. Вес – это убийца, если говорить о безопасности. Машины стали на 30 килограммов легче, но этого недостаточно. Надо сделать болиды массой 600-620 килограммов и мотор с мощностью 780 л.с. и хорошим звуком, доступный. Так мы обеспечим финансовую устойчивость Формулы-1

