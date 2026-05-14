Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола объявила о новом контракте с Карло Анчелотти.

Итальянский специалист останется у руля "селесао" до 2030 года.

В заявлении говорится, что Анчелотти пользуется абсолютным доверием чиновником, болельщиков и футболистов, а потому такой шаг был логичен.

Напомним, что под руководством 66-летнего тренера сборная Бразилии выступит на ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложил контракт новому тренеру.

