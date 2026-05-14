Барселона решила выйти из переговоров по Альваресу

Барселона решила отказаться от трансфера Хулиана Альвареса, пишет Mundo Deportivo.

Каталонцы готовы были заплатить за аргентинца около 100 млн евро, однако ПСЖ может предложить еще больше. Да и Атлетико, вероятно, потребовал бы также большую сумму.

В связи с этим Барселона переключиться на другую кандидатуру - Жоао Педро из Челси.

Ожидается, что трансфер бразильца обойдется в 70 млн евро. Также на цену может повляить невыход Челси в еврокубки на следующий сезон.

Теперь именно бразилец стал основной целью клуба, и в ближайшее время каталонцы начнут активно работать с Челси.

