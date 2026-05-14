Барселона решила выйти из переговоров по Альваресу

Жоао Педро - новая основная цель каталонцев.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Жоао Педро / Getty Images

Барселона решила отказаться от трансфера Хулиана Альвареса, пишет Mundo Deportivo.

Каталонцы готовы были заплатить за аргентинца около 100 млн евро, однако ПСЖ может предложить еще больше. Да и Атлетико, вероятно, потребовал бы также большую сумму.

В связи с этим Барселона переключиться на другую кандидатуру - Жоао Педро из Челси.

Ожидается, что трансфер бразильца обойдется в 70 млн евро. Также на цену может повляить невыход Челси в еврокубки на следующий сезон.

Теперь именно бразилец стал основной целью клуба, и в ближайшее время каталонцы начнут активно работать с Челси.

Ранее также сообщалось, что Бавария почти провернула свой главный летний трансфер.

