Лейкерс выбрал 6 игроков для усиления состава

Цели на лето: Мерфи, Джонс и ещё четыре игрока.
Сегодня, 14:36       Автор: Валентина Чорноштан
Лейкерс / Getty Images

Лейкерс обнаружили шесть игроков, которых постараються обменять для усиления состава на следующий сезон.

Непосредственно руководство калифорнийской команды хочет форвардов Нью-Орлеана Трея Мерфи III и Херберта Джонса.

Также в Лос-Анджелесе интересны кандидатуры ограниченно свободных агентов Пейтона Уотсона и Тари Исона, а неограниченно свободные агенты интересуют Лейкерс для усиления позиции центрового, речь идет об Митчелле Робинсоне и Роберте Уильямсе III 

Отмечается, что для проведения обменов Лейкерс готовы предложить свои пики первого раунда драфта 2031 и 2033 годов, а также 25-й выбор на драфте-2026.

К слову, первый номер драфта побил рекорд Джордана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс

