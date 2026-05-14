Первый номер драфта покорил рекорд Джордана

Каннингем повторил достижение легенд НБА.
Сегодня, 11:50       Автор: Валентина Чорноштан
Кейд Каннингем / Getty Images

Кейд Каннингем сумел набрать в общей сложности 500+ очков, 100+ подборов, 100+ передач в 18 матчах плей-офф за карьеру.

Добавим, что в своем последнем матче против Кливленда он набрал 39 очков, 7 подборов и 9 передач.

Теперь защитник входит в пятёрку баскетболистов всех времён, кому это удалось за первые 18 матчей плей-офф в карьере.

А именно первый номер драфта-2021 присоединился к Леброну Джеймсу, Луке Дончичу, Майклу Джордану и Джа Морэнту.

