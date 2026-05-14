Первый номер драфта покорил рекорд Джордана
Кейд Каннингем сумел набрать в общей сложности 500+ очков, 100+ подборов, 100+ передач в 18 матчах плей-офф за карьеру.
Добавим, что в своем последнем матче против Кливленда он набрал 39 очков, 7 подборов и 9 передач.
Теперь защитник входит в пятёрку баскетболистов всех времён, кому это удалось за первые 18 матчей плей-офф в карьере.
А именно первый номер драфта-2021 присоединился к Леброну Джеймсу, Луке Дончичу, Майклу Джордану и Джа Морэнту.
Players in NBA History with 500+ PTS, 100+ REB & 100+ AST in the first 18 Games of their Playoff Career:— Kalshi Hoops (@KalshiHoops) May 14, 2026
• Cade Cunningham
• Ja Maront
• Luka Doncic
• LeBron James
• Michael Jordan pic.twitter.com/1hcEL7QOxi
К слову, лидер Лейкерс запретил обмен одного игрока.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!