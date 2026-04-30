Плей-офф НБА: Лейкерс потерпели второе поражение от Хьюстона, Детройт одолел Орландо
В ночь на четверг, 30 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 29 апреля
Детройт – Орландо 116:109 (38:26, 28:34, 23:19, 27:30)
Детройт: Каннингем (45 + 6 потерь), Харрис (23 + 8 подборов), Д. Робинсон (12), Дюрен (12 + 9 подборов), Томпсон (6 + 15 подборов + 6 передач + 5 перехватов + 5 потерь) – старт; Дженкинс (6), Стюарт (5), Грин (5), Леверт (2).
Орландо: Банкеро (45 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Бэйн (18), Саггс (10), Картер (9), Кэйн (5) – старт; Блэк (19), да Силва (3), Битадзе (0).
Счет в серии: 2-3
Кливленд – Торонто 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17)
Кливленд: Харден (23 + 9 подборов + 6 потерь), Э. Мобли (23 + 9 подборов), Митчелл (19), Аллен (9), Струс (8) – старт; Шредер (19), Меррилл (9), Тайсон (8), Уэйд (7), Брайант (0).
Торонто: Барретт (25 + 12 подборов), Уолтер (20), Барнс (17 + 8 подборов + 11 передач), Пелтль (14 + 9 подборов), Ингрэм (1) – старт; Шэд (18 + 7 передач), Мамукелашвили (10), Мюррэй-Бойлс (8), Бэттл (7), Лоусон (0).
Счет в серии: 3-2
Лейкерс – Хьюстон 93:99 (28:21, 19:30, 20:25, 26:23)
Лейкерс: Джеймс (25 + 7 передач), Эйтон (18 + 17 подборов), Хатимура (12), Смарт (11 + 6 потерь), Кеннард (1) – старт; Ривз (22 + 6 передач), Вандербилт (2), Ларэвиа (2), Хэйс (0).
Хьюстон: Смит (22 + 7 подборов), Исон (19), Томпсон (15 + 7 подборов), Шенгюн (13 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Шеппард (12 + 6 передач) – старт; Окоги (7), Финни-Смит (6), А. Холидэй (5).
Счет в серии: 3-2
