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Футбол

Германия установила новый рекорд чемпионатов мира

Разгром Кюрасао позволил немцам стать лучшими бомбардирами.
Вчера, 22:35       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Германии / Getty Images
Сборная Германии / Getty Images

Сборная Германия стала новым рекордсменом чемпионатов мира.

Напомним, что накануне Бундестим разгромили в группе Кюрасао.

Семь голов позволили немцам обойти сборную Бразилии в списке лучших бомбардиров мундиаля.

На счету "селесао" 238 голов, а у немцев теперь 239 забитых мячей.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии

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