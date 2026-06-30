Германия - Парагвай 1:1, пен. 3:4: обзор матча и результат игры 29.06.2026

В понедельник, 29 июня, на чемпионате мира-2026 состоялся матч 1/16 финала, в котором встречались сборные Германии и Парагвая.

Соперникам не хватило основного и дополнительного времени игры, чтобы определить сильнейшего, а победителями из серии послематчевых пенальти вышли парагвайцы.

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В 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай встретится с победителем поединка между сборными Франции и Швеции.

Статистика матча Германия - Парагвай 1/16 финала ЧМ-2026

Германия - Парагвай 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Хаверц, 54 - Энсисо, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.49 - 0.42

Владение мячом: 75% - 25%

Удары: 21 - 7

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 16 - 6

Фолы: 18 - 12

Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер (Тиав, 110), Та, Браун - Нмеча (Горецка, 46), Павлович (Антон, 79) - Сане (Вольтемаде, 88), Ундав (Мусиала, 63), Вирц (Амири, 110) - Хаверц.

Парагвай: Хиль - Касерес (Охеда, 99), Г. Гомес, Канале, Алонсо - Кубас - Альмирон (Веласкес, 91), Бобадилья (Санабрия, 99), Галарса, Энсисо - Авалос (Кабальеро, 56).

Предупреждения: Хаверц, Мусиала - Кубас, Галарса.

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