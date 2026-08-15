Верес продолжает свой антирекорд

В одной игре отметился двумя показателями.

Эпицентр и Верес в матче 3-го тура УПЛ сыграли вничью 0:0. Для ровенчан этот результат позволил прервать антирекордную серию из пяти поражений подряд, передаёт пресс‑служба УПЛ.

При этом безвыигрышная серия Вереса продолжается и уже достигла девяти матчей шесть поражений и три ничьих. В последний раз команда Шадрука побеждала 20 апреля.

Помимо этого, матч против Эпицентра стал для Вереса 120‑м выездным в истории выступлений в УПЛ. Кроме того, ровенчане в 100‑й раз в чемпионатах Украины не смогли забить на выезде.

Напомним, что после трёх туров Верес набрал одно очко и занимает 12‑е место в турнирной таблице.

К слову, представители Карпат и Кривбасса стали лучшими тренером и игроком второго тура УПЛ.

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