Никс повторили худший сценарий франшизы за 30 лет

Сейчас проходит серия первого раунда плей-офф, в которой Никс уступили Атланте, тем самым счёт в серии стал 1-1.

По ходу матча нью-йоркская команда упустила преимущество в +12 (91:79), что стало худшим результатом клуба в плей-офф НБА.

Никс в последний раз позволяли сопернику совершить крупнейший камбэк в истории франшизы лишь в 1994 году против Индианы Пейсерс.

Также из-за того, что Никс набрали лишь 15 очков в четвёртой четверти, они установили антирекорд результативности клуба в плей-офф для одной четверти.

Knicks (who had the best 4Q Net Rating in franchise history in 2025-26) had never scored 15 points or fewer in the 4th quarter all season… until tonight — Tommy Beer (@TommyBeer) April 21, 2026

