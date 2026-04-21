Никс повторили худший сценарий франшизы за 30 лет

Записали неудачную четвёртую четверть в плей-офф.
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Никс / Getty Images

Сейчас проходит серия первого раунда плей-офф, в которой Никс уступили Атланте, тем самым счёт в серии стал 1-1.

По ходу матча нью-йоркская команда упустила преимущество в +12 (91:79), что стало худшим результатом клуба в плей-офф НБА.

Никс в последний раз позволяли сопернику совершить крупнейший камбэк в истории франшизы лишь в 1994 году против Индианы Пейсерс.

Также из-за того, что Никс набрали лишь 15 очков в четвёртой четверти, они установили антирекорд результативности клуба в плей-офф для одной четверти.

К слову, Уорриорс  готовят новое предложение для своего лидера.

Статьи по теме

Челси приблизился к историческому антирекорду Челси приблизился к историческому антирекорду
Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге
Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности
НБА: Детройт одержал победу над Нью-Орлеаном, Шарлотт одолел Нью-Йорк НБА: Детройт одержал победу над Нью-Орлеаном, Шарлотт одолел Нью-Йорк

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Синьтун, Хиггинс и Цзюньху вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

НБА12:46
Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года
Европа12:25
Лукаку и Наполи согласовали план реабилитации игрока
Европа11:54
Мичел Санчес рассказал, кто может сыграть в нападении вместо Ваната
Другое11:35
GGBET запускает «Популярные ставки»
НБА11:25
Никс повторили худший сценарий франшизы за 30 лет
Европа10:54
Ливерпуль нашел преемника Салаха
Украина10:30
Буковина — Динамо: кто выйдет в финал Кубка Украины
НБА10:29
Уорриорс готовят новое предложение для своего лидера
Бокс10:02
Дюбуа перед боем с Уордли: "С соперником моего уровня он ещё не сталкивался"
Снукер09:39
Чемпионат мира по снукеру-2026: Синьтун, Хиггинс и Цзюньху вышли в следующий раунд
