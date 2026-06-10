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Футбол

Тоттенхэм усилился основным защитником Борнмута

Аргентинец Маркос Сенеси продолжит карьеру в лондонском клубе.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Маркос Сенеси / Tottenham Hotspur
Маркос Сенеси / Tottenham Hotspur

Центральный защитник Борнмута Маркос Сенеси со следующего сезона будет выступать за Тоттенхэм.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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29-летний аргентинец станет игроком "шпор" 1 июля, когда получит статус свободного агента после истечения срока действия контракта с "вишнями".

Соглашение игрока с Тоттенхэмом будет рассчитано на четыре года, а в составе своей новой команды центрбек будет выступать под 5-м номером.

В нынешнем сезоне Сенеси провел за Борнмут 39 матчей во всех турнир, отличившись пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити.

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