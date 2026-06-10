Тоттенхэм усилился основным защитником Борнмута
Центральный защитник Борнмута Маркос Сенеси со следующего сезона будет выступать за Тоттенхэм.
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
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29-летний аргентинец станет игроком "шпор" 1 июля, когда получит статус свободного агента после истечения срока действия контракта с "вишнями".
Соглашение игрока с Тоттенхэмом будет рассчитано на четыре года, а в составе своей новой команды центрбек будет выступать под 5-м номером.
Our new #️⃣5️⃣ pic.twitter.com/DJ4I9DB63a— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026
В нынешнем сезоне Сенеси провел за Борнмут 39 матчей во всех турнир, отличившись пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити.
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