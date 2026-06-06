Английский гранд нацелился на украинского голкипера

Анатолий Трубин может переехать в Лондон.

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин может сменить команду этим летом.

Украинский легионер заинтересовал Тоттенхэм, который всё-таки сумел сохранить место в высшей лиге Англии, голкипера сборной Украины лондонцы рассматривают как потенциальную замену Гульельмо Викарио.

Как передаёт источник, предложение в размере не менее 40 млн евро станет основанием для рассмотрения трансфера Трубина со стороны Бенфики.

Напомним, что соглашение 24-летнего украинца с лиссабонской командой рассчитано до лета 2028.

К слову, топ-защитник сборной Италии выбрал команду, в которую перейдёт.

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