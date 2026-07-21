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Футбол

УАФ внесла изменения в правила о легионерах

Был утвержден новый регламент на сезон-2026/27.
Сегодня, 17:26       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Украинская федерация футбола утвердила регламент Украинской Премьер-лиги на сезон 2026/27.

Одним из ключевых изменений стали правки в правила лимитов на легионеров.

Теперь клубы УПЛ могут выпускать на поле одновременно восесмь легионеров, но при условии, что хотя бы один из них является гражданином ЕС. 

Также оставшиеся три игрока должны быть гражданами Украины. При этом, если один из украинских футболистов будет вынужден покинуть поле, например, по медицинским причинам, это не будет считаться нарушением лимита.

Во всех же остальных случаях на поле могут не более семи легионеров и четверо граждан Украины.

А еще УАФ решила увеличить взносы за легионеров со 150 тысяч до 400 тысяч гривен. Половина этой суммы пойдет на финансирование судейства, а другая - на выплаты клубам, которые предоставляют игровое время футболистам до 21 года.

Ранее также сообщалось, что Шахтер намерен подписать двух легионеров.

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