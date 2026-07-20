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Футбол

Испания - Аргентина 1:0: видео гола и лучших моментов матча 19.07.2026

Вашему вниманию обзор решающего поединка мирового первенства.
Сегодня, 02:10       Автор: Игорь Мищук
Испания победила Аргентину / Getty Images
Испания победила Аргентину / Getty Images

В воскресенье, 19 июля, на Мэт-Лайф Стэдиум в Нью-Джерси был сыгран финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Подопечным Луиса де ла Фуэнте потребовалось дополнительное время, чтобы дожать беспомощного соперника, но в итоге они вырвали победу со счетом 1:0 и стали чемпионами мира.

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Испания доминировала по ходу поединка и полностью переиграла аргентинскую сборную, которая не смогла ничего создать в атаке. Голкиперу южноамериканцев Эмилиано Мартинесу неоднократно приходилось выручать свою команду, не позволив Фурии Рохе завершить этот матч еще в основное время.

Аргентинцы же шокировали полным отсутствием ударов по воротам практически на протяжении всего противостояния, а в дополнительное время еще и должны были играть вдесятером после удаления Энцо Фернандеса.

В дебюте второго экстра-тайма испанская сборная все же смогла добить соперника, нанеся решающий удар на 106-й минуте. После скидки от Нико Уильямса в центр штрафной Ферран Торрес расстрелял ворота аргентинцев ударом под перекладину.

Вашему вниманию обзор финального матча ЧМ-2026 Испания - Аргентина:

Испания - Аргентина 1:0 д.в.

Гол: Торрес, 106

Испания: Симон - Порро, Кубарси, Лапорт (Э. Гарсия, 99), Кукурелья - Родри (Субименди, 99), Руис (Педри, 62) - Ямаль, Ольмо (Мерино, 75), Баэна (Уильямс, 75) - Оярсабаль (Торрес, 62).

Аргентина: Э. Мартинес - Монтьель (Молина, 58), Ромеро (Медина, 71), Лис. Мартинес (Отаменди, 44), Тальяфико - Де Пауль (Симеоне, 71), Мак Аллистер, Э. Фернандес, Гонсалес (Паредес, 46) - Месси, Альварес (Сенеси, 102).

Предупреждения: Лис. Мартинес, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер.

Удаление: Фернандес, 90+3 (второе предупреждение).

Источник: MEGOGO

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Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

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