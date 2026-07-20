iSport.ua
Русский Українська

Усик раскрыл свой топ-3 P4P

Поставил Шакура Стивенсона выше Дэвиса и Хейни.
Сегодня, 14:45       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик назвал лучших боксёров современности вне зависимости от весовой категории для Fight Hype.

В его топ‑3 вошли Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес и Шакур Стивенсон.

Тебе нравится Шакур Стивенсон?

Да. Мне нравится его стиль, но я хочу, чтобы Шакур был более динамичным, чтобы у него было больше разных комбинаций. Он невероятный боец.

Шакур, Дэвин Хейни и Джервонта Дэвис - кто сильнее?

Шакур.

К слову, ранее Усик рассказал, как продолжит свою карьеру после завершения боёв.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Усик рассказал, как продолжит карьеру после завершения боёв Усик рассказал, как продолжит карьеру после завершения боёв
Усик и Шевченко посетят финал ЧМ-2026 Усик и Шевченко посетят финал ЧМ-2026
Усик признался, кому бы уступил в поединке Усик признался, кому бы уступил в поединке
Усик назвал последнего соперника в карьере Усик назвал последнего соперника в карьере

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: Испания одолела Аргентину в финале, Англия взяла бронзу в матче с Францией
просмотров

Последние новости

Бокс14:45
Усик раскрыл свой топ-3 P4P
ЧМ-202614:20
Джанни Инфантино подарил испанцам чемпионские перстни
ЧМ-202613:53
Аргентина побила собственный рекорд по грязной игре
НБА13:23
Оклахома обнулила налог на роскошь одним обменом
Бокс12:47
Усик рассказал, как продолжит карьеру после завершения боёв
ЧМ-202612:22
Руни жёстко раскритиковал Месси за эпизод с Кукурельей в финале ЧМ
Другие11:49
Украинские волейболисты сделали то, чего не удавалось раньше
Формула 111:25
Ферстаппен на Гран-при Бельгии принёс Ред Булл юбилейный подиум
Лига конференций10:49
ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают своих потенциальных соперников в еврокубках
Лига конференций10:20
Украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK