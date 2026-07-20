Усик раскрыл свой топ-3 P4P

Украинский супертяжеловес Александр Усик назвал лучших боксёров современности вне зависимости от весовой категории для Fight Hype.

В его топ‑3 вошли Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес и Шакур Стивенсон.

Тебе нравится Шакур Стивенсон?

Да. Мне нравится его стиль, но я хочу, чтобы Шакур был более динамичным, чтобы у него было больше разных комбинаций. Он невероятный боец.

Шакур, Дэвин Хейни и Джервонта Дэвис - кто сильнее?

Шакур.

К слову, ранее Усик рассказал, как продолжит свою карьеру после завершения боёв.

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