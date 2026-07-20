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Усик рассказал, как продолжит карьеру после завершения боёв

О своём будущем и семье.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик рассказал для Fight Hype, чем займётся после завершения карьеры.

Бывший абсолютный чемпион мира поделился планами на жизнь после окончания профессиональной карьеры.

Александр заявил, что останется в боксе, но уже не как спортсмен. Он рассматривает работу тренером, инвестором или членом команды, а также намерен развивать бизнес и уделять больше времени семье.

Кроме того, Усик хочет помогать украинским спортсменам не только в боксе, но и в футболе, борьбе и других видах спорта, считая, что у них есть большой потенциал.

Ранее непобеждённый украинец поведал, кому бы всё-таки уступил в поединке.

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