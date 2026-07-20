Усик рассказал, как продолжит карьеру после завершения боёв

Александр Усик рассказал для Fight Hype, чем займётся после завершения карьеры.

Бывший абсолютный чемпион мира поделился планами на жизнь после окончания профессиональной карьеры.

Александр заявил, что останется в боксе, но уже не как спортсмен. Он рассматривает работу тренером, инвестором или членом команды, а также намерен развивать бизнес и уделять больше времени семье.

Кроме того, Усик хочет помогать украинским спортсменам не только в боксе, но и в футболе, борьбе и других видах спорта, считая, что у них есть большой потенциал.

Ранее непобеждённый украинец поведал, кому бы всё-таки уступил в поединке.

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