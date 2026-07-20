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Четвертьфиналист ЧМ-2026 остался без главного тренера

Сборная Бельгии попрощалась с Руди Гарсией.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Французский специалист Руди Гарсия покинул пост главного тренера сборной Бельгии.

Как сообщает официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации, срок действия контракта 62-летнего тренера истекает 31 июля и стороны решили не продлевать сотрудничество.

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Гарсия возглавил сборную Бельгии в феврале 2025 года, начав с поражения от Украины (1:3) в плей-офф Лиги наций. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 12 побед и потерпела два поражения, а шесть поединков свела вничью.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Бельгии под руководством Гарсии дошла до четвертьфинала, где уступила Испании (1:2), которая в итоге стала чемпионом. Интересно, что именно в матче с бельгийцами испанцы пропустили единственный гол на турнире.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии Руди Гарсия

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