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Футбол

Стали известны суммы призовых Испании и Аргентины

Победа испанцам принесла на 17 млн долларов больше.
Сегодня, 07:52       Автор: Валентина Чорноштан
Трофей чемпионата мира / Getty Images
Трофей чемпионата мира / Getty Images

Победа в финале чемпионата мира‑2026 принесла сборной Испании 50 млн долларов призовых. Аргентина за второе место получила 33 млн долларов, а Англия и Франция, занявшие третье и четвёртое места, заработали 29 млн и 27 млн долларов соответственно, сообщает LADbible.

Напомним, что финал между Испанией и Аргентиной завершился со счётом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил нападающий Барселоны Ферран Торрес.

Команды, дошедшие до четвертьфинала, получили по 19 млн долларов, участники 1/8 финала - по 15 млн долларов. Сборным, занявшим места с 17‑го по 32‑е, выплатили по 11 млн долларов, а выбывшим на групповом этапе - по 9 млн долларов.

Кроме того, каждая из 48 команд‑участниц чемпионата мира‑2026 получила ещё по 1,5 млн долларов на расходы, связанные с подготовкой к турниру.

Тем временем четвертьфиналист чемпионата мира‑2026 остался без главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: призовые

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