СМИ: Сколько Усик и Верховен заработали за бой

В ночь на 24 мая украинский боксёр Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Из СМИ стало известно, сколько заработали спортсмены после поединка возле пирамид.

За этот бой Усик гарантированно получит 40 миллионов долларов и 7 миллионов долларов бонусов за платные трансляции.

Тем временем Верховен получил в четыре раза меньше - 10 млн долларов, а бонусы у него такие же, как у украинца 7 млн долларов.

Добавим, что самые крупные призовые в карьере Усик получил в реванше против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года, сумма достигла 132 млн долларов.

К слову, Верховен жёстко прошёлся по рефери. Он не согласен с решением судьи.

